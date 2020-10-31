彰化縣長王惠美（中）、雲林縣長張麗善（右）及地主南投縣長林明溱（左），齊聚推廣「中台灣農業行銷展」（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

苗栗、台中、彰化、南投、雲林五縣市的農產好物，全匯集在中興新村。中台灣農業行銷展售會31日掀起假日消費高潮，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及地主南投縣長林明溱攜手攤攤走遍，還掏腰包拚場現場採購，買氣超旺！

林明溱指出，中台灣五縣市政府這次自力更生，突破中農博中央補助經費中斷的困難，擴大舉辦提供5縣市小農與消費者直接相遇交流的農產行銷展售會，這兩天的消費量和人潮已看出相當不錯的成果，歡迎各地遊客周末把握機會，到中興新村參觀採購。

活動下午，王惠美、張麗善先後抵達會場，並與早已專候的林明溱會合，三人依序在雲林良品館、南投品味館及彰化優鮮館逐攤採購，三位縣長看到這麼多優質的農特產品，除了當場吃喝個不停，更紛紛掏出現金大採購百香果、良質米等農特產入袋。

王惠美更當起彰化優鮮農產的最佳叫賣員，在縣長大拍賣活動送出許多優惠，激起搶購熱潮；張麗善也帶頭有將徵答大方送，一名猜中答案的消費者，當場獲得農產禮盒大獎。

王惠美、張麗善還特別強調，明後年輪到彰雲兩縣主辦農業行銷展，保證一定效法這次主辦的南投縣，辦得銷售規模更大場，讓農友、消費者樂開懷。

(中時 )