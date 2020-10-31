【超有梗】林姿佑怒道遭老公嫌棄 小亮哥火力全開回嗆

小亮哥與林姿佑結婚23年，是演藝圈的模範夫妻之一。不過林姿佑坦言兩人一路走來不易，在交往7年過程中，更一度小亮哥對房事冷淡沒前戲，差點分手，而結婚後林姿佑才發現原來老公對「房事很熱衷」，因為連她懷孕的時候，小亮哥都想要一直做，令她相當為難。

林姿佑與小亮哥相差13歲，她過去曾在節目中坦言，交往時曾向小亮哥抱怨愛愛沒前夕，小亮哥卻回她：「不行啊，因為妳是我要娶來當老婆的，如果我讓妳有這麼多花樣，那結婚以後怎麼辦？」她說因為小亮哥很大男人主義，認為女人就是在家當賢妻良母，不用懂這麼多。

林姿佑也因此一度與小亮哥提分手，想說找個年輕男友比較好，但後來又被小亮哥追回並結婚。此時問題又來了，林姿佑說婚後才發現原來老公是熱衷房事的，只是他交往時故意讓自己不那麼熱衷，「我連懷孕的時候，他都會想要一直做」。

但林姿佑真的無力配合，她說女人在懷孕後期大肚子，要做真的很為難，要興奮還是不興奮？整個肚子變硬是很不舒服的。也因此林姿佑坦言在懷孕的那段期間，自己很抗拒這件事，但小亮哥卻樂此不疲，甚至還會說：「難道妳要我在妳懷孕的時候，出去找別的女人嗎？」

小亮哥一席話也讓全場眾人聽了傻眼，主持人更是直言：「怎麼可以講這種話！妳是在保護baby欸。」不過幸好在林姿佑認真溝通後，小亮哥也變得比較尊重老婆，會等老婆願意才做。

(中時新聞網)