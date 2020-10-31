台北市環保局致力在活化南港區山水綠生態公園，10月31日與舊莊、中研、九如等3里，共同合辦「山水綠生態公園音樂嘉年華」，行政院環境保護署水質保護處長吳盛忠、北市環保局長劉銘龍、立法委員高嘉瑜、議員吳世正、李建昌、闕枚莎等人，也都到場同樂，預估有超過上千名民眾共同參與這場難得的秋日午後音樂饗宴。

「山水綠生態公園」為南港「山豬窟垃圾衛生掩埋場」復育的公園，面積達21公頃，是南港區第一大的公園綠地，也是民眾休憩的好去處，今年嘉年華的表演節目，包含舊莊里帶來的土風舞、樂活有氧舞蹈和胡適國小弦樂團的磅礴演出，最後由台北愛樂交響樂團壓軸登場，以弦樂器演奏多首經典名曲，讓山水綠生態公園，傳出小提琴與低音提琴的呢喃，還有親子的歡笑聲。

北市環保局表示，因應民眾熱情參與，活動準備環保餐具、出動多功能親善流廁車，並安排接駁巴士便民，現場除了各里美食攤，還有生態環境教育攤位，展出公園常見魚類、爬蟲類等生物，供親子玩小遊戲互動學習，讓更多人了解環境保護的重要性。

(中時 )