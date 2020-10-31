獲「國家文化資產保存獎」保存傳承類獎的大木司阜許漢珍。（陳淑芬攝）

「國家文化資產保存獎」在文化部文資園區舉行，由文化部長李永得（左5）等人頒發。（陳淑芬攝）

「國家文化資產保存獎」今天在文化部文資園區舉行，由文化部長李永得等人頒發。其中，國寶級大木司阜許漢珍獲保存傳承類獎最受矚目，他是目前台灣現存少數的漢式大木構寺廟建築主持司阜，投入傳習課程無私傳承。91歲高齡的許漢珍感動地說，從沒想過會得獎，是「一生難得！」

「國家文化資產保存獎」自2009年設置，每3年舉辦一次，今年獲獎名單有保存維護類：國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」；國定古蹟「原台南水道」（水源地區）；國定古蹟「打狗英國領事館及官邸」；重要古物「台鐵公文檔案（工務處石牌倉庫）及台鐵技術檔案（工務處石牌倉庫）」。保存貢獻類：立偕生活文化有限公司；保存傳承類：許漢珍。

文化部長李永得致詞時表示，傳統的工藝、戲曲及音樂等是這塊土地上最珍貴的文化資產，不只保存，還要傳承。政府公部門從事文資保存來自公務預算，更難得的是民間企業，自己出錢出力幫國家維護、活用文化資產，期盼政府與民間一起努力，為文化傳承的力量會更壯大。

獲得保存傳承類獎的許漢珍，是知名國寶級大木司阜，主導傳統寺廟設計、落篙、放樣及大木作施作，並自行學習、發展鋼筋混凝土仿木構造技術與寺廟結網技藝，曾參與、設計寺廟作品近70餘座。他自2011年至2018年投入傳習課程超過600小時。

許漢珍以「長期致力於傳統大木作技藝以及廟宇空間木作結網裝飾工藝的傳承」，「技藝精湛，堪稱當代大木匠師之最，並留有諸多精彩作品」受肯定獲獎。

「很高興，獲獎是一生難得！」現年91歲高齡的許漢珍低調地說，早年他受成功大學邀請到學校授課，他很感謝專業人士對他肯定不嫌棄，按安排課程盡力授課，但從沒想過會得獎。許漢珍的學生也力讚他，一身傳統精湛技藝從不藏私，連身體不適都不願中斷課程，授藝戰戰兢兢的精神令人感佩。

(中時 )