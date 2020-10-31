中華職棒總冠軍賽首戰10月31日在台中洲際棒球場登場，台中市長盧秀燕應邀擔任開球佳賓，她登上投手板時略顯緊張，下台後她表示，一回生二回熟，投的不好，請大家多包涵。並且再次提及對中信兄弟有信心，一定會得總冠軍。

這場職棒總冠軍賽首戰，盧秀燕著中信兄弟隊球服進場，在藝人韋禮安開唱後，她登上投手板，搭配兄弟隊捕手高宇杰投出一好球，下場後面對媒體追問，市長有練過？她表示，從小看棒球長大，在學校的也稍微玩過，有一丁點的概念，當然投得不好，請大家多包涵；她也說自己提早十分鐘到現場，謝謝中信兄弟隊的選手給她指導，另外還有運動員出生的台中市運動局長李昱叡也給了她一些秘訣。

盧秀燕也說，今年因為全球疫情嚴重，第一場的職棒賽事，還有總冠軍賽的首戰都在台中舉行，她要代表所有廣大的球迷跟市民感謝各職棒隊的選手以及教練們，帶給全國的民眾這麼好的一個賽事跟娛樂。

而對於副總統賴清德「嗆聲」統一獅將抱回總冠軍，盧秀燕賭兄弟隊會留下總冠軍，並豪氣承諾中信沒拿總冠軍要戴戴上爆炸獅子頭假髮跑行程。盧秀燕開球完也再強調，「中信兄弟加油」，她說，冠軍賽首戰是在台中舉行，當然希望要把總冠軍留下來，她有信心賴副總統一定會到台中市來行銷農產品，同時幫台中推廣職棒，「因為我們一定會得總冠軍。」

另外，她也表示，因為疫情管制，今天的球場按照規定只能做七成滿，七成全滿，那雖有很多的市民朋友、很多的球迷，因此沒有辦法進到球場來，台中市政府為了服務廣大的球迷，特別在新市政中心運用東亞最大的室外螢幕進行室外廣場的轉播，她也會在跑完行程以後，跟所有的球迷一起在那好好欣賞球賽。

(中時 )