中信兄弟杜家明過去曾以投手身分參與台灣大賽，但在去年球季前決定棄投從打，今年再以野手身分進到總冠軍戰28人名單，他認為不論是哪種身分，最重要的是要盡力幫助球隊。

24歲的杜家明高中畢業就投入中職選秀，他在2014年被兄弟第4輪選中，以投手身分展開職業生涯，也曾在台灣大賽寫下最年輕（19歲8個月又18天）勝投紀錄。

但隔年杜家明卻陷入低潮，2年都未曾上過一軍，2019年季前他也決定棄投從打，改當三壘手，也順利被帶進今年的台灣大賽28人名單中。

再度參加總冠軍戰，杜家明表示自己開心大於緊張，他也清楚知道自己的任務，就是盡可能幫助球隊，「過去當投手也是把教練交代的任務完成，野手也是，且可能只有1次機會。」

在可能只有1次機會的情況下要為球隊建功，杜家明要比別人面對更大的壓力，但他並不畏懼挑戰，「這種壓力也是選手必須要克服的，機會來了就要把握，自己也會觀看一些對方投手的影片，並與教練討論。」

(中時 )