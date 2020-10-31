嘉義縣長翁章梁（左六）與中科院長張忠誠（左七）和8家無人機產業簽署合作意向書。。（張毓翎攝）

嘉義縣政府今年5月與中科院聯手提案，向行政院爭取將國家級無人機研發驗證測試中心設在中科院民雄航太園區，更計畫活化原台體大太保校區作為產學研發中心。31日縣長翁章梁與中科院長張忠誠和8家無人機產業簽署合作意向書。張忠誠會中宣布，明年1月將有100多位中科院菁英進駐台體大太保校區，未來無人機的研發能量都在嘉義。

翁章梁表示，上次聆聽縣府經發處長江振瑋簡報，江說：「無人機產業若再嘉義發展得起來，它不只是台灣無人機產業的重鎮，更是亞洲無人機產業的重要基地；嘉義縣不斷在追趕都市，但再怎麼追都追趕不上，我們應該發展出自己傲人產業，讓大家聚焦、看見嘉義」。

翁章梁認為這是他當縣長可以追求的夢想，中科院配合國機國造政策，在民雄已購得54公頃土地作為航太園區，另開車離縣府約3分鐘路程的台體大原有校區，縣府計畫爭取10多家無人機研發業者進駐群聚，期待將它變成先期無人機研發基地。

張忠誠表示，中科院100多位菁英明年1月將進駐台體大太保校區，從事新型、戰術型的無人機研製及生產作業，此外，他強調「中科院誠意滿滿」，民雄航太園區已編列6億多購地費用，未來無人機的相關研發都要在那完成，其中27公頃園區土地會縣府一同密切規畫。

縣府前廣場今日下午舉辦無人機創新應用與飛行展示活動，傍晚更由台灣希望創新團隊帶來300架無人機進行群飛表演，讓民眾體驗無人機的多元應用。

(中時 )