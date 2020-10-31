台南市善化區公所31日舉辦紀念沈光文聖誕種菊祈福活動及社造成果展、繪畫比賽、文創伴手禮比賽結果頒獎。（台南市善化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

今天活動同時頒獎給沈光文文創伴手禮比賽的得獎者，金獎作品「光文包你中」禮盒。（台南市善化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

農曆9月24日是台灣孔子沈光文聖誕，台南市善化區公所31日提前於沈光文紀念碑舉辦紀念活動及社造成果展，邀請民政局長顏振標、立委郭國文等一起在沈光文紀念碑前種下菊花，涵意「一舉中的」，替善化的所有考生祈福。

紀念活動上午10點舉行，由顏振標代表禮敬儀軌，從禮敬到敲響鰲魚鐘、擊鼓、站上鰲頭，向許願池許願等，場面莊嚴而隆重，郭國文及市議員林志展、李偉智等都出席這場盛會。顏振標表示，透過這場活動，感念開台文化祖師沈光文教化台灣先民的貢獻，緬懷先賢，開創新局。

與會貴賓們也一起參加種菊活動，在紀念碑前種下4色菊花，再取一瓢水，除了淨手外，也替菊花澆灌，環保不浪費。種菊祈福儀式發想自「庭前種菊可以祈求高中科舉」的俗語，從沈光文詩作中可以看出，他尤喜菊花的風骨，是以，於其紀念碑前種菊，更是別具祈福與禮敬的意義。

今天活動同時頒獎給沈光文文創伴手禮比賽的得獎者，並展出六分、溪美等6個社區推動社區營造的成果，展示社區長輩創作，讓參觀民眾體驗社區長輩到老、學到老的樂齡精神。公所社造小組也盤點善化在地人文特色，推出「沈公大富翁」，參與民眾開心帶回文房四寶或拓印紙扇。

此外，公所今年初次辦理沈光文先師創意繪畫比賽，特別以菊花為主題，啟發全方位藝術創作，希藉此獎勵及培育繪畫人才，展現沈光文的儒生風範，深化大眾對台灣孔子的印象。

(中時 )