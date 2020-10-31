動力火車近來推出新歌翻唱〈永遠不回頭〉，獲得好評，他們將在11月1日參加「穀稻秋聲-2020富里山谷草地音樂節」，擔任壓軸演出嘉賓。兩人特地在10月31日提前抵達花蓮富里鄉，趁著空檔先體驗當地的稻米產業，他們各自開著要價350萬元的割稻車，緩緩前進，看似操作模樣帥氣，尤秋興自嘲：「開的比走路還慢。」

對於首度駕駛割稻車，他們心情緊張，尤秋興事後自信表示只花數秒鐘就上手，「只學前進、後退，沒有困難度。」他們在現場即興舉辦割稻比賽，尤秋興笑說只有比30秒，不會很累，只是割稻時，眼看到一整片遼闊的田野，尤苦笑說：「如果割一天，真的會腰酸背痛。」

而尤秋興去年新婚，與圈外老婆Jenny感情甜蜜，老婆愛相隨，一起陪同來花蓮遊玩，他開心表示帶老婆一起來戶外欣賞風景，「田都是綠色的，眼睛變好，每天下班看手機也不是辦法」，並透露夫妻倆常外出感情會變愈來愈好，閃瞎眾人。

他們在廣闊的田野間體驗在地的稻米文化，顏志琳20多年來，留著一頭招牌長髮，卻頻頻被強風吹亂，他透露近來想把頭髮剪到耳上，不過女兒阻止：「不要剪！剪幹什麼。」他笑說老婆、女兒都習慣看他長髮，短髮計劃先緩緩。至於尤秋興分享以前2人都留長髮，不喜歡打理、時常一頭亂髮，曾在大買場被誤認成「太太」，還有女生不小心跟著他們走進男廁。

動力火車時隔6年來花蓮開唱，首度在四面環山的田間開唱，相當期待，顏志琳今年初帶著老婆、女兒等家人一起環島旅遊，他們特地到花蓮知名景點貨櫃屋咖啡廳拍照打卡，大啖炸蛋蔥油餅，尤秋興此趟許願可以吃到紅豆麻糬，但他無奈表示最近被同事要求要忌口，「不知道會不會帶我去吃。」

動力火車團員尤秋興（左）、顏志琳在花蓮親自體驗割稻。（華研國際提供）

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