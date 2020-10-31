嫌犯梁育誌位於高雄阿蓮的住家，遭人蛋洗洩憤，周圍鄰居表示，事情發生後，梁嫌父母相當自責，已暫時離家避風頭。(中時資料庫)

來台就讀台南長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚上從學校返回租屋處途中，遭梁姓兇嫌擄走先姦後殺再棄屍，對此兇嫌的爸爸今天替兒為社會大眾道歉，也深感無臉面對社會大眾，據了解兇嫌的爸爸與當地里長的關係相當不錯，而兇嫌平時給人的印象，也是非常忠厚老實，讓許多人跌破眼鏡，無法相信梁男竟會犯下駭人的姦殺案。

兇嫌梁男犯下先姦後殺的慘忍命案，讓原本在馬來西亞等待自己女兒畢業回國的雙親悲痛不已。梁男做出的駭人命案，連帶使得家中雙親的高雄老家慘遭蛋洗，讓年邁雙親成了人人喊打的過街老鼠。

根據《三立新聞》的報導，梁男家中主要是開機車行生意，他的爸爸為黑手，媽媽則在菜市場裡擺攤叫賣，他們左右鄰居皆表示，梁男平時從旁人看來，相當的忠厚老實，是從新聞頻道播出後，才得知梁男竟然犯下駭人的姦殺命案，另多數人無法置信。

從小看梁男長大的里長也說明，梁男的雙親為人和善且待人誠懇，與居家附近的鄰居關係都不錯，里長從對梁男的模糊印象表態，梁男其實從小沒什麼愛說話，因此自己也不是很曉得梁男的真正個性，只能將梁男歸納為比較安靜的小朋友，無法再有對梁男更多的想法。

梁男所犯下的姦殺命案，讓家中雙親成了人人喊打的過街老鼠，然而當地里長則認為，梁男其實已經成年了，應當「一人做事一人擔」，父母是無辜的，但因兩人感受到丟臉進而將自己深鎖家門，也希望大眾能保有理性，不該責怪梁男的雙親，畢竟當事人可是有著自主意識去執行任何事情，與任何旁人並沒有太大關連性。

(中時新聞網)