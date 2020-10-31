縣長徐榛蔚，九河局長謝明昌到場致意。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

王志偉／花蓮報導

花蓮縣富里鄉一群在地青農發起的「穀稻秋聲山谷草地音樂節」，今天在富里鄉永豐社區大草地上舉行，吸引各地遊客到場聽音樂、逛市集、食野餐，知名歌手音萬芳、動力火車都將先後獻唱，眾人在山谷和稻浪間，享受一場浪漫的初秋農村派對，也將富里鄉農村的美，被更多人看見。

花蓮縣長徐榛蔚到場致意，第九河川局局長謝明昌、玉里鎮長蔡秋龍、富里鄉長陳榮聰等人到場同樂；徐榛蔚表示，穀稻秋聲是深具藝文氣息與青年活力的音樂盛會，每年都有許多在地特色團隊和青年表演，交流彼此情誼，也激盪更多創作火花。

穀稻秋聲是花蓮縣富里鄉的年度音樂盛事，是兼具知性與動感的農村派對，自2015年起開始定期籌辦，舉辦地點是永豐社區的台糖舊糖廠，經音樂節發起人之一鍾雨恩和志工家人合力活化，讓這片場域脫胎換骨，展現生機。

富里鄉好好農村發展協會表示，今年雖面臨疫情挑戰，但團隊並未打退堂鼓，更加做好準備，熱鬧迎接今年穀稻秋聲-富里山谷草地音樂節。今年主視覺，穀稻秋聲首次與新銳藝術團隊「out of ohhice」合作，嘗試和以往不同風格，除了將美人山以更具象的方式表現出來，也採用更大膽的撞色、更顯明簡潔的線條，呈現美人山下、山谷間、草地上一起音樂野餐，最經典讓人醉心的畫面。

音樂會今中午開唱，演出名單包括台語搖滾樂團「拍謝少年」、阿美族歌手莫言＆Lamit 樂團、金曲作詞人比二（黃建為），壓軸的是知名歌手萬芳。明天卡司有阿美族歌手阿洛、劉阿昌＆打幫你樂團，動力火車輪番獻唱，已吸引大批粉絲前往同歡。

(中時 )