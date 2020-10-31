美國總統大選進入倒數時刻，現任總統川普和民主黨候選人拜登，到底誰會獲勝？引起台灣和全球各國關注。其中，北韓領導高層也十分關注這次選舉結果，日前就有網友猜測，北韓最高領導人金正恩可能選擇押寶川普，但日本媒體指出，金正恩會傾向支持誰目前還不明朗，並分析金正恩可能會傾向支持誰當選。

日前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表態，有意與北韓再度啟動無核化談判，並傳出朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正有可能會訪問美國。對此，有網友在PTT直言，「金正恩都出手押寶川普了！」並猜測金正恩對美國下一步。

不過，根據日本媒體《NHK》30日報導，關於北韓最高領導人金正恩希望能誰夠當選下一屆美國總統，目前還不清楚。但有專家指出，金正恩可能比較希望川普當選，原因是兩人的關係不錯，他們一同召開了史上首次的美朝峰會，且到目前為止已經會面了3次。

同時，兩人也交換了親筆信，川普還曾經展示過他從金正恩處收到的信封，且最近在得知川普染疫後，金正恩也對川普送上祝福的訊息。北韓方面指出，兩人的關係十分良好，川普也說，「他和金委員長建立了非常好的關係」。

另一方面，拜登日前在總統大選辯論會上批評，川普和流氓當好朋友，加上拜登之前也曾發表過關於北韓的負面評論，這都招致北韓官媒的猛烈攻擊，「實際上，今後和能夠面對面的談話川普交涉的話會更容易」。

但另一方面，也有專家分析，在川普政府的影響下，美國和北韓交涉的管道已經被關閉了，而拜登為了保住外交上的成果，可能會再和北韓展開交涉，而北韓方面也會將之視作一個機會。

(中時新聞網)