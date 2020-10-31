馬來西亞鍾姓女大生在台遇害，震驚台馬兩國社會，教育部今日再度發布聲明，指出校方未依規定校安通報，教育部已要求校方立即進行內部檢討、釐清未依規定通報原因，並追究相關人員責任。

教育部表示，有關長榮大學之前已在9月30日，有學生於同一地點發生類似未遂案件，學生至警局報案後，隔日已通報該校校安中心，惟該校校安中心未依規定進行校安通報，已要求校方立即進行內部檢討、釐清未依規定通報原因，並追究相關人員責任，後續並將配合檢警調查結果，到校進行校安督導訪視。

教育部並指出，長榮大學除了強化校園防護機制、學生防護教育外，爾後晚上八點學校將於校外加強巡邏。

教育部也指出，已要求學校，需針對校外危險地方進行巡邏，並請當地派出所配合學校加強巡邏強度，並持續要求各校，依據校園安全實施要點、校園安全防護注意事項、強化校園防護機制實施計畫，落實校園安全防護機制相關措施。亦與警政署保持橫向聯繫合作，維護學生安全。

教育部提到，30日已透過「教育部校安通報系統」，通報各校重申強化校園安全檢核機制，提醒各校務必落實各項校安應變措施，並特別注意外籍生校內外之安全，完善校園整體安全維護。

(旺報 )