社團法人中華桃園明聖經推廣學會和社團法人中華關聖文化世界弘揚協會主辦的「忠義文學獎第十二屆頒獎典禮」31日盛大舉辦頒獎，今年主辦單位經兩階段評選，從近千份作品中遴選出64篇獲獎，其中更生組的部份，全台共有29人獲獎，台中監獄更是囊括更生組第二名、優作、佳作獎共八項，堪稱滿載而歸。

「忠義文學獎第十二屆頒獎典禮」31日在台灣師範大學「教育學院大樓201國際會議廳」登場，主辦單位感謝香港大明集團、香港弘揚關帝文化有限公司和所有合辦單位的鼎力支持，讓頒獎典禮圓滿成功。

立法院前院長王金平在致詞時盛讚忠義文學獎對推廣優良傳統忠孝節義、闡揚三綱五常之固有倫理精神，他並特別頒贈「忠義實踐獎」給社會組論文類得獎者林政榮，期許所有參賽者都能身體力行、見賢思齊。

這次台中參賽者表現優異，大專組文創類3位得獎者當中，就包括台中中興大學中文系張育銓、台中科技大學應用中文系王令龍，分別獲得第三名與佳作的殊榮。

更生組的部份，全台共有29人獲獎，台中更是年年踴躍投稿，包括台中女子監獄、台中監獄等。台中監獄更是囊括更生組第二名、優作、佳作獎共八項，堪稱滿載而歸。更生組的部份皆由各地教悔師協助上台授獎。法務部矯正署台中監獄典獄長邱鴻基非常支持本活動，更是年年親自參與給予鼓勵！另外，法務部矯正署主任秘書葉貞伶與主辦單位互贈感謝狀以表彰「忠義文學獎」對監所獄政教化的提升，以及幫助受刑人藉由潛移默化的方式提升倫理道德的卓越成效。

(中時 )