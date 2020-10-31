宣導活動特別邀請台灣最速男、2017年世大運金牌好手楊俊瀚等運動好手代言。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

活動現場有警用重型機車讓小朋友體驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為防制毒品危害，北市警察局、中山分局與扶輪社3522地區，31日下午在圓山花博公園舞碟館，舉辦「飛揚的青春-獨特，不『毒』特」公益反毒宣導活動，特別邀請台灣最速男、2017年世大運100公尺金牌好手楊俊瀚，與鄭兆村（標槍金牌）、陳傑（400公尺跨欄銀牌）、陳奎儒（110公尺跨欄銀牌）、向俊賢（跳高銅牌）、黃士峰（標槍銅牌）等6位運動好手代言，傳遞正面陽光能量。

扶輪社另邀請副市長黃珊珊與立法委員蔣萬安出席，共同宣誓反毒決心，同時邀請青少年參與反毒天使課程，以此加深青少年對毒品危害的認識，將反毒觀念傳遞到青少年的朋友圈，參與的青少年將核發反毒天使認證書。

為了讓民眾更一步認識毒品危害觀念，現場還設有精采的熱舞青春舞台表演、捐血活動、警用重型機車展示及設攤宣導，來參與的民眾還可獲得原創反毒潮T恤、反毒LOGO悠遊卡及環保提袋等多樣觀念贈品，現場可以與反毒大使共同合影及簽名，一同與運動好手推廣培養運動習慣、促進個人健康及鬆懈身心平衡的好處。

中山分局在現場設置的宣導攤位，特別設計毒品危害認識記憶卡的宣導遊戲，與民眾共同機智問答抽獎，也讓民眾認識如何透過安全通報「0800-700-885（請請你幫幫我）」的毒防中心諮詢專線，協助周遭可能遭受毒害的朋友，另也結合捐血活動，只要民眾在現場捐血，即贈送反毒捐血小禮物，藉以提倡「捐血做愛心，反毒做公益」的理念。

(中時 )