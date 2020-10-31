《你是豬》改編多年前馬來西亞校園的種族暴動事件。（華映提供）

黃明志最新執導電影《你是豬》，大膽直指馬來西亞的痛處，預告中的台詞「我們可以站在一起尿尿，卻不能同桌吃飯」、「你討厭華人嗎？我只是討厭豬（BABI）」都指出在生活間任何小事都能產生矛盾與衝突，黃明志說的：「其實為了選票，才會有這種引發極端衝突的政策。」

該片啟用許多素人演員，演出一樣精彩，黃明志除了自己沒有露臉之外，更大膽啟用素人演員，他說：「如果找很有知名度的演員演出，我覺得觀眾會比較難入戲，而且素人演員我可以從零開始教戲。」所以他花了一周時間，天天花16小時海選演員，他說：「就是一直上網尋找有潛力的臉孔，又再邀請他們來面談，看了上百人，終於挑出他覺得適合的演員，華人、馬來人和印度人都有，一起合作演出。

雖然新人幾乎沒有任何演出經驗，一開始的表現必然生澀，但又要面對多場情緒滿滿的重頭戲，黃明志自有一套魔鬼訓練方法，「我會一直密集的對他們洗腦，讓他們在短時間相信自己就是劇中人物，演出就會自然很多。」由於演出的大多數演員都是青少年，黃明志表示會用極大的耐心引導演出，在現場很少發脾氣，還會在現場說說笑話，讓他們放鬆心情，讓演出更為生動。

片中不避諱談論馬來西亞長期的種族問題，因宗教歧異及不公平的政策，即使華人、印度人及馬來人都在同一個學校上課，也難以和樂融融成為朋友，再加上老師和警方也彼此之間也充滿歧視和自保的心態，最終失控而引發一場暴力悲劇，而這場悲劇更因政治力介入，被隱藏起來不為人知。《你是豬》將於11月20日全台上映。

(中時 )