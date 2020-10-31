中國大陸今年最重要政治大戲19屆五中全會日前落幕，通過社會經濟發展「十四五規劃」，並設定2035年GDP達到中等發達國家水平的遠景目標。經濟專家認為，此一目標較鄧小平的設定提早了15年，屆時大陸經濟總量將會超過美國。而如果大陸經濟增速能保持比美國快3.5個百分點，甚至於能在2030年超越美國成為全球經濟總量最大的國家。

《英國廣播公司》(BBC)引述經濟學人智庫(EIU)學者蘇月的話說，本次五中全會公報沒有制定年度增長目標，以鄧小平設定的人均GDP到達中等發達國家水平為遠景，而且提前15年達成。

中共19屆五中全會公報沒有制定年度增長目標，而是以鄧小平設定的人均GDP到達中等發達國家水平為遠景目標，而且提前15年達成。（圖／設計示意圖）

世界銀行的資料顯示，大陸2019年人均GDP為10262美元，剛超過1萬美元門檻。天風研究發佈報告認為，中等發達國家水準應對到目前價格估計大約是1.5萬至2萬美元。若要實現這一目標，未來15年可能仍然需要4%-5%的增長水準。如果每年增速比美國快3.5個百分點，就能在10年內超過美國；如果是15年超過美國，則要保持增速比美國高2.3個百分點。

報導說，世界貨幣基金會(IMF)最近預測2020年大陸將增長1.9%，美國將下滑4.3%。這意味著在疫情影響下，中美經濟增速差距從去年的3.8個百分點可能擴大到6.2個百分點，讓兩國之間的差距快速縮小。美國布魯金斯學會和北京大學國發院共同出版的報告也有類似結論：大陸將在2025年達到世界銀行的高收入經濟體標準，2030年後經濟總規模將超過美國。

BBC認為，大陸超趕美國的路上將面臨3個新挑戰：經濟劇烈轉型、快速老齡化與反全球化趨勢。擺在中國面前的中等收入陷阱裡，有深陷其中的墨西哥、巴西、馬來西亞；也有已跨過陷阱的台灣、韓國、新加坡。「一帶一路」、「中國製造2025」與加大服務業比重都能為邁過中等收入陷阱創造新動能，但國際關係惡化與疫情打擊，則拖緩了跨越的腳步。此外，在政策上可能取消計劃生育，以對抗快速老齡化；反全球化浪潮則以擴大國內循環來應對。

分析人士認為，大陸面臨幾近冰點的地緣政治環境，提出了重心轉移的策略，是否能真正實現，在於大陸能否通過改革，打破城鄉二元鴻溝，提高居民收入水準，並啟動居民消費能力。

(中時新聞網)