新竹市「2020萬聖節大遊行」今晚登場，市長林智堅（中）今年1人分飾2角，變身為騎著恐龍的瑪莉歐。（陳育賢攝）

新竹市「2020萬聖節大遊行」今晚登場，市長林智堅今年1人分飾2角，變身為騎著恐龍的瑪莉歐。（陳育賢攝）

新竹市「2020萬聖節大遊行」今晚登場，現場吸引數千位親子共同變裝參與。（陳育賢攝）

已成新竹親子最期待活動之一的新竹市「2020萬聖節大遊行」昨天晚間登場，而市長林智堅每年要扮什麼也成民眾猜測的話題，答案今晚揭曉，小智變身電玩角色「瑪利歐」，帶著3000位大小朋友上街闖關，遊行隊伍長達數百公尺，場面熱鬧非凡。

林智堅今晚變身騎著恐龍的「瑪利歐」，與市府同仁扮裝的超級瑪莉角色如香菇奇諾比奧、公主碧琪、恐龍耀西、庫巴等動漫，浩浩蕩蕩地率領數千位變裝親子電玩人物，從府前廣場，經過城隍廟，再到東門圓環、護城河，還有兒童變身電線杆，還貼上凶宅出售廣告，各式各樣的裝扮，讓現場熱鬧不已。

林智堅表示，萬聖節遊行活動一直以來都是小朋友們1年裡最期待的活動之一，透過活動裝扮刺激孩子們想像力與創造力。很開心看到家長帶著孩子來參加變裝遊行，創造獨一無二回憶，增進親子關係。大家的熱情參與，讓新竹市萬聖節活動1年比1年精彩。

市府今年配合主題，開場表演特別邀請到Foca福爾摩沙馬戲團，啟動遊戲按鈕連線搗蛋跑酷開場。遊行沿途還有許多特技藝術表演、身聲劇場、光藝術團隊Luxy Boyz、高空藝術團帶來的高空特技表演。

教育處並表示，此次遊行活動超過30家的店家加入，沿途更規畫表演團隊，民眾可以沿路欣賞舊城區古蹟及護城河美麗光影，不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的主題遊戲角色，和周圍店家互動討糖，現場熱鬧非凡。

教育處代理處長沈靜濤指出，為讓無法到現場感受歡樂氛圍的民眾也能同樂，新竹市政府臉書專頁「新竹市新鮮事」有直播現場的畫面，邀請全國民眾在家都能感受新竹市的活動氣氛魅力。

(中時 )