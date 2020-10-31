美國11月3日舉行大選，全美選民提前投票的人數更創歷史新高，而根據RealClearPolitics數據顯示，佛州甚至德州均屬於川普和拜登「勢均力敵」選區，其中德州握有38張票，原為共和黨傳統大票倉，萬一這次「變天」被拜登奪走，川普便玩完。德州州立大學政治系助理教授翁履中在政論節目中也斷言，「共和黨多年來從沒丟失過德州，如果這次川普沒有拿下，被翻盤的話，那麼可以想像拜登是壓倒性獲勝」。

德州州立大學政治系助理教授翁履中在政論節目「新聞大白話」中表示，德州這幾年有機會「由紅轉藍」，跟近年德州的人口結構改變有關，因為加州有許多企業因稅制與加州大火等問題，搬遷至德州，導致很多人口移入，而這些人原本都是「偏向民主黨」，所以人口結構改變，導致德州由紅轉藍，且民調川普、拜登僅差距1.5%，是史上從未發生過的。

翁履中進一步分析，「德州40多年來長期傾向共和黨，上一次民主黨拿下德州歷史，是在1976年卡特總統時代，但當時是因為爆發『水門案』，至此之後共和黨從沒丟失過德州，如果這次川普沒有拿下，被翻盤的話，那麼可以想像拜登是壓倒性獲勝。」

另外，值得注意的是，2016年把川普送進白宮的「鐵鏽帶」工業州動向，尤其是賓州、密西根州及威斯康辛州，拜登在密西根民調平均領先達8.6個百分點，若結果川普逆轉勝，就可能代表其整體選情比預期好很多。反之，如果賓州也被拜登拿下，川普恐怕亦大勢已去。

(中時新聞網)