莊永明姪女莊樹華表示，舉辦特展的空間，過去是用作柑仔店的前廳，人來人往、匯聚各種文化的空間，為莊永明帶來深刻影響。（許文貞攝）

莊永明特展空間有如一間莊永明的小型圖書館，收集他的手稿、60餘本著作、報章雜誌發表的文章、採訪報導和代表性的收藏品。（許文貞攝）

舉辦莊永明特展的地點莊協發，是莊永明的老家，早年是一間柑仔店。（莊樹華提供）

位於大稻埕的莊協發港町文史講亭，是文史工作者莊永明成長的老家柑仔店。雖然莊永明在今年8月7日過世，但他所收藏的文物、挖掘的台灣史和撰寫的文字，仍是文史研究的重要資料。為了紀念莊永明，莊協發港町文史講亭舉辦「活！該如此」特展，展示他的相關文獻、手稿，60餘本著作和代表性的收藏等。

莊永明的姪女莊樹華表示，「莊協發」以前是柑仔店，來往的人多，成為一個公共空間，匯聚的各種文化，也影響了在這裡成長的莊永明。莊樹華笑說，其實莊永明的兄弟們都有自己的收藏品，「收藏好像是莊家的DNA，有人收藏黑膠唱片、有人收藏貝殼，但是沒有人的收藏多到像莊永明這樣。」

莊永明擁有的舊火柴盒可以排出整條台北北淡線鐵路，收藏的郵票更可以拼出整個世界地圖。莊樹華表示，莊永明對有歷史、有時間感的東西有興趣，以前台灣史被放在最底層，他把這些東西一個一個拉上來、就定位，「好的、美的、有故事的，他就會想收藏。他對這些東西有感情、有興趣，因為這些都曾在他的生活中出現。現在看起來是文化的，當年都是他的生活環境，完全體現了『文化來自生活』這句話。」

古蹟建築專家李乾朗在今（30）日特展記者會致詞時表示，莊永明對台灣史有著鍥而不捨的執著，一手資料多到「連學者都要怕」，「癡迷到不能自拔，就是永明精神。」中研院台灣史研究所所長許雪姬也表示，「莊永明在人文薈萃的大稻埕生長，他的史觀是自然在大稻埕孕育出來的。對我們來說，他的作品更是無法超越的障礙。」

莊永明收藏大量的郵票、火柴盒、民信片等文物，多到擺滿兩間房子。莊樹華表示，雖然藏品很多，但他生前自有一套系統，總是記得東西放在哪裡，「這些資料將來一定要繼續被利用，有些手稿和資料已經交付一些單位典藏，但因為數量實在太大，還需要時間整理。」

遠流出版社董事長王榮文表示，「雖然如今莊永明已經離開，還是希望他留下的文物能繼續為台灣史做出貢獻。」遠流出版社台灣館總編輯黃靜宜認為，即使莊永明已離世，這些史料還是有其意義，因為他啟發了一批中生代的台灣史研究者，「觀看台灣史，不只有學術角度，還能有民間視角，這正是莊永明墊下的基礎。」

莊樹華回憶，以前每天一早醒來，就會聽到莊永明在唱歌。特展今日也舉辦紀念音樂會，由台灣青年交響樂團弦樂四重奏演出《雨夜花》、《燒肉粽》等12首台灣歌謠。台灣交響樂團副團長林麗如表示，為了建構台灣音樂史，樂團原本要出一套收錄120首台灣歌謠的專輯，請莊永明策劃、挑選，並且撰寫、口述這些歌謠背後的故事，出版專書，可惜在他過世前還未完成，「但錄好的影片會收錄在專輯裡出版。」

(中時 )