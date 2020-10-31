科博館「台灣科學節」活動，出現難得一見的360度圓環狀神奇「大彩虹」！。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

「台灣科學節」在全國5館5地同步展開，科博館推出「大科學城堡」及「大彩虹」等科學體驗活動。（陳淑芬攝）

陳淑芬／台中報導

國立自然科學博物館昨天出現難得一見的360度圓環狀神奇「大彩虹」！科博館在「台灣科學節」推出的「大彩虹」科學體驗活動，由消防隊支援消防車輛噴大水霧，大小朋友撐著透明傘走進水霧裡，在特殊折射環境下，現場出現360度環形神奇大彩虹，讓現場民眾驚訝連連、幸福度爆表！

教育部舉辦「台灣科學節」在全國5館5地同步開幕，科博館推出「大科學城堡」及「大彩虹」等科學體驗活動，還安排上百攤的科學市集，擠滿親子及學生參觀。科博館場有立委高虹安、台中市府副市長黃國榮及中、彰、投、苗等縣市政府人員與會。

科博館的「大彩虹」令人驚豔，一般民眾將彩虹視為幸福的象徵，而「大彩虹」非比尋常，是360度環形彩虹，讓現場目睹的大小朋友驚喜連連，直呼「太神奇了」、「幸福爆表」。

科博館科教組科長黃俊霖表示，消防車在場噴出大型水霧，人走進水霧裡被完全包覆，因為太陽折射加上視角的影響，會出現360度的環型彩虹，而且僅有短短的一小段路程可見，確實難得一見。

而備受歡迎的「科學城堡」，則是生動活潑地展示透過「放大版」生活及大自然科學現象，包括有「翅客裂轉」、「舒芙蕾」、「諾威爾」、「普瑞修」等多個主題。

其中，「翅客裂轉」說明植物以翅果借助風力散布種子的過程，工作人員煞費苦心，依比例製作出40公分至10公分不等的大型翅果，裝進大汽球內，裝設在高達20公尺空中，再以科學節的LOGO精神象徵啄木鳥，透過滑輪繩索自7樓高處俯衝滑下，啄破氣球，讓有薄翅的翅果，隨風旋轉飄散，現場民眾驚叫四起，從過程中學習大自然的奧妙。

「台灣科學節」由教育部串聯台北國立台灣科學教育館、基隆國立海洋科技博物館、台中國立自然科學博物館、高雄國立科學工藝博物館及屏東海洋生物博物館等5館同步啟動，自10月31日到11月15日在5館以「我的地球，我來關懷」主題，舉辦長達2周的科普嘉年華活動，歡迎民眾一起探索科學的奧妙。

(中時 )