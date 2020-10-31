基隆市教育處舉辦「2020祖孫時尚換裝攝影比賽」10月31日舉行頒獎典禮，獲金獎的祖孫，是外婆徐曾銀妹、外孫女黎光妹，以繡花上衣和露腰的白素T呈現世代差異，更使用裁縫工具當作飾品，教育處長林祝里表示，希望透過換裝讓祖孫對彼此的生活更加認識、增進情感。
「2020台灣科學節暨基隆市終身學習博覽會」31日在海科館登場，教育處長林祝里表示，基隆終身學習博覽會已邁入第14年，各單位都有自己獨特的藝文課程，中山樂齡絹版印刷、信義樂齡皮雕、仁愛樂齡木工、暖暖樂齡碎布撕貼畫等，長者也有很精緻的手藝和品味，體現終身學習精神。
此外，活動現場進行「2020祖孫時尚換裝攝影比賽」走秀及頒獎，由「為你量身訂做一季花開」獲得金獎，外婆徐曾銀妹是名裁縫師，換裝後上半身穿著露腰白素T，下半身搭配牛仔褲，更戴上許多縫製相關的飾品，她開心的說，「感覺自己變年輕、也變時髦了」；外孫女黎光妹則換上外婆縫製的長袖繡花上衣搭配綠色西裝長褲。
而兩人變裝秀的幕後主使者是徐曾銀妹的女兒徐彩雲，她表示，現代年輕人喜歡穿著有破洞的衣服，但以前的觀念若是衣服有洞就要補上，因此讓媽媽突破嘗試。此外，徐曾銀妹手上更帶有許多縫製相關的飾品，左手戴著用扣子串連的手環、手指戴上頂針，她說，想藉此凸顯世代差異，以前用來裁縫的工具，現在也可以變成飾品。
(中時 )
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