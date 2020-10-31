台中市推動自駕巴士昨天起開放民眾試乘，一大早就有民眾搶先體驗，試乘民眾表示，行車平順、安靜，自動偵測煞車很平緩，乘客身體不會感受猛然往前衝或傾斜，舒適度高。試乘民眾好奇發現自駕巴士上有司機坐鎮？交通局表示，根據法律規定，雖是自駕巴士，但是駕駛座上還是要有司機。

台中市推動自駕巴士，完成實車測驗，10月31日至11月11日期間開放民眾預約試乘，分為短程的A路線及長程的B路線，行駛水湳智慧城中科路、大鵬路等週邊路線，

2輛自駕車每天上午9時至下午5時之間發車。

不少自駕迷搶先上網登記排到試乘首日班次。1名吳姓民眾興奮地表示，他一直很關注自駕巴士的訊息，得知消息立刻上網報名，很幸運能在試乘首日就搭到自駕巴士。

吳男體驗過自駕巴士後表示，自駕車行駛得很平順，行車途中，遇到1名路跑民眾，車輛自動偵測到就緩緩的煞車，乘客也不會因為急煞而造成身體突然往前傾斜或往前衝，感覺很舒適安全。

交通局表示，市府與國內頂尖業界合作，組成台中MIT自駕巴士團隊，經過不載客測試後，才正式啟動試乘。A路線總長約3.7公里，共行駛4站，單趟行駛為28分鐘，每30分鐘發車，每天共13班車次；B路線總長約5.8公里，共行駛5站，單趟行駛35分鐘，每60分鐘發車，每天共7班車次。

不少試乘民眾好奇發現，自駕巴士上仍有駕駛坐鎮。交通局回應表示，根據相關法律規定，即使是自駕車輛，駕駛座上還是要有司機。想體驗民眾請於搭乘前一天完成線上預約，並於班次發班前10分鐘於逢大路上的逢甲大學站報到候車，其它站點不開放上車。

(中時 )