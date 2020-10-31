瞄準企排9連霸的台電女排，31日最後以25比13、17、22直落三輕取中國人纖，拿下企排16年首勝，台電執行教練王前鑌表示，能夠輕鬆擊敗中纖的關鍵，在於針對中纖外籍球員馬蒂雅的防守成功，「我們充分記取上季輸給她們的教訓！」

「不只是針對馬蒂雅的防守奏效，我們今天的接發球到位率幾乎達到百分之百，唯一美中不足的地方，就是領先比較多分的時候，很容易就被對方追上，這點我們還須努力改進，」王前鑌表示，「最後就是我感覺發球威力有點不足。」

至於今年首次採用的鷹眼挑戰系統，王前鑌強調，這對10支球隊都一樣，就是減少球員跟裁判之間紛爭，道理很簡單，因為畫面會講話，「我對自己的球員也很有信心，不管裁判怎麼判，只要球員用『誠懇』的眼神看我，我就挑戰！」

「像在這場比賽，『皮皮』曾琬羚曾用不明顯的眼神看著我，讓我有點遲疑提出挑戰，」王前鑌表示，「但在第3局有次判決，場上5名球員同時轉過身來看著我，當時我就知道應該提出挑戰，因為一定會成功，最後事實證明我是對的。」

(中時 )