消防局在現場設置各式宣導攤位，讓小朋友能親身體驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市第12屆「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」31日在天母運動公園登場，今年以「百鬼夜行踩街」為活動主題，動員附近學校、商家、居民、企業及百貨公司參與踩街遊行盛事，南北範圍長達3公里，近2000間店家共襄盛舉。

刑事局特別結合台北社區廣播電台(ICRT)設立反毒反詐宣導攤位，吉祥物「刑事BEAR」變裝為「美國隊長」，運用多樣化宣導素材，讓大朋友小朋友都能認識毒品、拒絕毒品，並以創新趣味的有獎徵答方式，介紹常見詐騙手法與防禦之道，達到「多元管道，分齡分眾」的宣導目標，讓民眾在輕鬆氛圍中學習反毒反詐知識。

北市消防局也在天母棒球場旁忠舉辦「消防先鋒『震』鬼怪，火煙妖魔來防災」園遊會，宣導民眾認識地「震」及應變要領，牢記保命3步驟「趴下、掩護、穩住」及疏散3不原則「不推、不跑、不語」。

現場防災闖關遊戲中，設有「住宅保命神器」、「無形殺手CO宣導」、「用電五不一沒有」、「震當防衛」、「即刻救援」、「逃生GO GO GO」、「C哈學習」、「人離火熄」及「拉瞄壓掃學滅火」等各式攤位讓民眾闖關體驗，希望藉由社區防災宣導，在寓教於樂體驗過程中，將正確防災觀念深植民眾日常生活中。

另消防局呼籲：因季節轉換天氣轉涼，民眾使用瓦斯熱水器及爐具機會增加，提醒市民應注意用火用電安全及防範一氧化碳中毒發生，並注意下列事項：

一、廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。

三、防範一氧化碳中毒發生，裝設瓦斯熱水器應謹記且確實遵照「五要」原則：要保持環境的「通風」、要注意平時的「檢修」、要使用安全的「品牌」、要使用正確的「型式」及要注意安全的「安裝」。

(中時 )