「2020台南關子嶺溫泉美食節」最終場次的主題活動「萬聖妖怪溫泉樂園」，31日於溫泉區展開。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南關子嶺溫泉美食節」最終場次的主題活動「萬聖妖怪溫泉樂園」，31日於溫泉區展開。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南關子嶺溫泉美食節」最終場次的主題活動「萬聖妖怪溫泉樂園」，31日於溫泉區展開，重頭戲莫過於一開放報名就秒殺，過關首獎高達2萬元獎金的「妖怪大街趴趴走」實境解謎活動，晚間7點於寶泉橋溫泉公園開跑後，現場近200名參與的大、小朋友們往前衝，歡笑聲、尖叫聲不斷。

因應西洋萬聖節的節慶，今天在統茂溫泉會館旁除了下午2點開始的假日市集外，下午4點起更陸續推出適合親子同歡的小南瓜糖果遊的闖關遊戲、特殊鬼怪化妝、南瓜妖怪小蛋糕及萬聖妖怪糖霜餅乾DIY，均吸引民眾排隊嘗鮮與體驗，活動專屬的鬼怪棒棒糖更是吸睛，還有現場民眾經化妝師巧手化身成的各式萬聖鬼怪，也為關子嶺溫泉區增添搞怪熱鬧氣氛。

台南市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，長達一個半月的2020台南關子嶺溫泉美食節，總共逾2萬8000人次參與，每場主題活動都不同以往，讓關子嶺溫泉區的玩法更多元豐富及有趣，雖然溫泉節活動告一段落，但泡湯絕佳的季節正起，歡迎大家一起來泡泥湯。

此外，2020台南購物節(10／13-12／31)網站抽全新美房等多項好禮，記得快登台南購物節網站(http：／／tainanshopping.tw／)抽大獎，只要消費200元就有抽獎資格。

(中時 )