「2020 ITF台北國際旅展」今（31日）來到第2天，也逢第1個假日，統計共4萬6070人次進場，較去年同期縮減55.6％，今（1日）展期邁入第3天，也是最後1個假日，業者持續祭出旅展現場才有的加碼好康、吸睛贈品和試吃活動來大催人氣。

雲朗觀光集團推出旅展現場單筆消費滿5千元送1隻可愛綿羊吉祥物玩偶的專屬優惠。（何書青攝）

雲朗觀光集團首日營收較去年交出成長2倍的好成績，現場民眾還有單筆消費滿5千元就送1隻超可愛綿羊玩偶的優惠，引起民眾瘋兌換，雲朗今年首次推出每張6千元、有3種使用方式的「君品酒店雅緻客房住宿券」則持續成為人氣商品；台北美福大飯店這次交出首次在旅展首日營收突破1千萬的亮眼成績，現場也有專屬好康，單筆消費滿1萬3千元即可用3020元加購價值1萬6千元的平日住宿券，消費滿5800元也有送1隻美福沛醬兔玩偶的專屬好康。

六福每日都推出試吃或試喝活動吸客。（何書青攝）

六福旅遊集團則是在展場不定時展開「聯合住宿券買十送一」及「台北六福萬怡酒店敘日餐廳」相關餐券買十送一的快閃活動，現場也讓民眾免費吃喝，假日1天就有3場試吃或試喝活動，屢屢引發排隊熱潮；福容大飯店祭出每日限量500組，購買聯合住宿券即贈福隆店免費房型升等券及淡水漁碼店情人塔搭乘券的好康。

台北君悅酒店則在旅展現場限定推出住宿券雙人僅4999元，並加贈價值超過3000元的SPA券，今年更首次限時不限量推出快閃優惠，每日上午11時至12時與下午3時至4時的2個時段，憑排隊禮DM與單筆消費滿萬元發票，即可兌換總價值2904元的凱菲屋平日下午茶券3張。

韓國館表演及活動都十分豐富。（何書青攝）

雖然還不能出國旅遊，韓國觀光公社仍為讓民眾不忘韓國魅力而卯足全力參展，也成為最搶鏡的國外參展單位。現場打造時空隧道、迷你博物館及特設韓國傳統市場攤位，不僅有豐富的表演、免費穿韓服、有獎徵答等活動，拍照打卡還送精緻可愛的韓式小包包，集滿現場免費體驗的5項簡單活動，還贈送實用的大包包。

「時空隧道」設施自首日開展以來就排隊人龍不斷，每趟可讓4人搭乘「時空列車」，在隧道裡從現代韓國回溯到韓國的三國時代一探究竟；下車後再參觀迷你博物館，一覽三國時代再來到現下「韓流」的演進過程；最後則能逛韓國傳統市場攤位，有當地特別的商品、服飾和拍照布景等，有趣又吸睛。

到韓國館拍照打卡就送精緻可愛的韓式小包包。（何書青攝）

(中時 )