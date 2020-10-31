張根碩財力驚人。(本報系資料照)

金泰希事業愛情兩得意。(本報系資料照)

韓國演藝圈夫妻檔金泰希、Rain，結婚3年事業與感情兩得意，不僅夫婦感情恩愛，近日韓國節目公布一份演藝圈中的房產富豪排行榜，兩人就以擁有814億韓圜(約20.5億台幣)的房產登冠，而前陣子富二代老公才榮升為alpha公司執行長的全智賢（約19億台幣），則是以755億韓圜房產位居第3。

韓國KBS節目近日公布一份演藝圈房產富豪排行榜，Rain與金泰希夫婦以814億韓圜房產登上排行榜冠軍，同時還被爆料兩人理財有方，除了在韓國置產外，還在美國買下約24億韓圜住宅，打算進軍美國市場。

憑著韓劇《天國的階梯》爆紅全亞洲的韓流男神權相佑，則是以782億韓圜（約19.6億）居亞軍，接著依序為全智賢、宋承憲、張根碩、徐長勳、河正宇，鄭雨盛與李政宰這對好友則並列第8位，張東健夫婦與江南大叔PSY則分居第9與第10名。

因為演出《原來是美男》爆紅的張根碩，年僅33歲財力卻如此雄厚，擁有550億韓圜（13.8億台幣）房產，甚至能打進房產富豪榜第5位，就令不少網友感到意外。而他也是房產排行榜前10名藝人中，最年輕的一位。

(中時新聞網)