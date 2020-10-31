北市靜城專案出擊 中山分局查獲16輛改裝機車 21:362020/10/31 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中山分局與環保局稽查大隊，30日晚間執行靜城專案，攔檢發出噪音的改造車輛。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方在2小時內，查獲16輛疑似改裝機車，並取締6件無照駕駛及其他違規事項。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市中山警分局與環保局稽查大隊，30日晚間在捷運行天宮站路口執行靜城專案，2小時勤務期間內，查獲16輛疑似改裝機車，並取締6件無照駕駛及其他違規事項。 中山分局除配合執行靜城專案外，亦在轄區各主要幹道針對噪音機車予以攔檢，取締告發，並函請監理機關辦理檢驗；其中，檢測到一輛改裝跑車發出最高119分貝的噪音，相當8輛救護車同時鳴笛聲響，另一輛大型重機測到最高115分貝的噪音，相當於5輛救護車聲響。 中山分局表示，將持續編排執法取締勤務，遏阻噪音改裝車於深夜呼嘯而過，影響居民安寧。 (中時 ) #中山 #噪音 #改裝 #機車 #取締 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園八德取締改裝噪音車 3小時查獲8車超標 14:082020/10/30 社會 偷車搶奪名牌包 檢警尋足跡查追車逮人 15:592020/10/29 社會 中山分局員警貪汙案 2警5業者遭聲押禁見 07:132020/10/29 社會 中山分局包庇色情連環爆 2警5業者羈押禁見 20:562020/10/29 社會 中山分局官警集體貪汙案 檢調今執行第4波偵查再約談2警 13:382020/10/28 社會 信義區陶朱隱園豪宅前火警 32輛機車焚毀濃煙蔽天 14:232020/10/29 社會 改車加課貨物稅 11月上路 04:102020/10/30 金融．稅務 台大研究生疑似酒醉犯案 警速破大安區機車縱火案 19:422020/10/29 社會 北市中山分局2員警向酒店業者收賄、喝花酒 遭約談搜索 18:012020/10/28 社會 文心、台灣大道路口交通亂象橫生 林祈烽建議設右轉和機車優先道 14:042020/10/29 生活 社會熱門新聞 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 5歲女童天真回「有吃過香腸」 幼兒園師聽完臉垮了 - 社會 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 - 社會 長榮女大生擄殺案 兇嫌改口認了「先姦後殺」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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