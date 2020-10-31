警方在2小時內，查獲16輛疑似改裝機車，並取締6件無照駕駛及其他違規事項。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山警分局與環保局稽查大隊，30日晚間在捷運行天宮站路口執行靜城專案，2小時勤務期間內，查獲16輛疑似改裝機車，並取締6件無照駕駛及其他違規事項。

中山分局除配合執行靜城專案外，亦在轄區各主要幹道針對噪音機車予以攔檢，取締告發，並函請監理機關辦理檢驗；其中，檢測到一輛改裝跑車發出最高119分貝的噪音，相當8輛救護車同時鳴笛聲響，另一輛大型重機測到最高115分貝的噪音，相當於5輛救護車聲響。

中山分局表示，將持續編排執法取締勤務，遏阻噪音改裝車於深夜呼嘯而過，影響居民安寧。

(中時 )