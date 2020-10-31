秋天又到吃柿子的季節了，柿子豐富維他命和礦物質，是維生素C和錳元素含量極高的水果。秋天應景食用，柿子可挑軟的吃，也可選擇甜脆的入口，卻非人人可食用，不僅吃法有些禁忌，食用量也要注意，營養專家指出，有2類人就不宜吃柿子，稍有不慎，反深受其害。。

大陸營養師顧中一在微博提到，從黃澄澄的柿子外皮可知，柿子含有許多類胡蘿蔔素，這種成份是維生素A原對人體的免疫系統和皮膚都很有好處，吃柿子果肉時感覺軟臑，是因為它屬於漿果類，營養成份和草莓、奇異果很接近，尤其維生素C非常豐富。另外，柿子的錳含量也非常高。

有人會說，柿子的口味跟其他漿果非常不同，嘗起來會有澀感，那是因為它含有大量可溶性鞣酸（也就是單寧）。單寧會刺激口腔黏膜中的神經末梢。單還會和一些蛋白質發生沉澱，所以有一些腸胃功能偏弱的人，吃了很多柿子和蛋白質，可能會有胃柿石的發生。特別是有些柿子是在未完全「成熟」狀態摘下，其單寧含量尤其高，對於腸胃脆弱的族群來說，可能會有一定的食用風險。

至於貧血的人到底能不能吃柿子？顧中一表示，鞣酸確實對鐵的吸收有影響，所以像是濃茶或柿子是有影響的，不建議長期而大量的吃，但是偶爾吃一點，也沒什麼問題。他提醒，先搞清楚是屬於哪一類的貧血，一般最常見的是缺鐵性貧血，重點是通過吃紅肉和全血製品來補充，一些植物性食物其實也有很高的含鐵量，如果能增加維他命C的攝取，對鐵質的吸收有幫助。

吃柿子的禁忌坊間有很多流言，有人會特別查閱食物相剋表，闢如柿子和螃蟹會食物剋，顧中一認為，蛋白質和鞣酸多的食物都可能發生沉澱，並非特定的某兩種食物或某幾組食物發生的食物相剋，其實這種反應並不神秘，也沒有特別嚴重的後果，因為正常人有一點點沉澱是不用特別在意的，有些鞣酸多的食物也會發生胃柿石，像是黑棗，一些老年人或腸胃功能較弱的老年人是要小心的。

最後是注意食用的量，顧中一說，每次吃就正常吃一個即可，如果一次吃上好幾個，確實單寧量會比較高，包括像是柿子皮中的單寧含量也是很高的，如果是在空腹下進食，這些單寧可能會直接刺激胃黏膜而引起不適，不過，這些情況都因人而異，並非柿子和什麼食物搭配就肯定不好，作為一個健康人，只要營養均衡，食物種類多樣，這些常見的食物都可以享用。

(中時新聞網)