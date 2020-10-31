享受速度感超爽的，下秒碰碰聲送上不歸路。(臺北市警察交通大隊)

近期常有民眾反映，路上經常見到違規的超速行為外，也有民眾提出巷弄內常遇高速行駛的車輛，不僅影響周邊住家安寧，更造成行人驚慌或反應不及，事故也就時常發生。

根據交通大隊研究指出，臺北市每10萬人口事故死亡人數，為全國最低(1.66人)，顯見防制成效為六都最佳，統計臺北市109年1-9月超速失控肇事發生254件，死亡1人、受傷356人。另分析今年1至8月年輕機車族群，自身肇事原因前2名為「未注意車前狀況」、「超速失控」，均與速度有關，可見事故防制與速度管理息息相關。

為深化民眾遵守道路速限之觀念，臺北市交通大隊再推出拍案叫絕二部曲，主要提醒用路人「意外總發生在意料之外，車輛速度越快，駕駛人反應時間越短，越容易失控」，且應提升防禦駕駛的好觀念，遵守道路速限，才能平安到家。

另外依據「道路交通管理處罰條例」第40條規定：「汽車駕駛人，行車速度，超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第43條第1項第2款情形外，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰」，統計109年1至9月臺北市政府警察局告發件數計36萬8,260件。

臺北市交通大隊呼籲各位駕駛朋友，千萬別因一時道路無車無人，就放膽將油門踩(催)到底，如因此發生重大或死亡車禍，必定遺憾終身。

(中時新聞網)