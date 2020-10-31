今日大陸軍機進入我空域位置示意圖(國防部提供)

近期大陸軍機一再飛進台海空域，今(31日)晚國防部再於官方網站上公布，上午有一架大陸運八型反潛機飛入我西南空域，而我空軍也派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

另外，國防部昨(30日)也證實，解放軍運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次進入我西南空域，空軍則是派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

(中時 )