國防部公布 今日一架大陸軍機進入我西南空域 19:422020/10/31 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運八型反潛機(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日大陸軍機進入我空域位置示意圖(國防部提供) 近期大陸軍機一再飛進台海空域，今(31日)晚國防部再於官方網站上公布，上午有一架大陸運八型反潛機飛入我西南空域，而我空軍也派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。 另外，國防部昨(30日)也證實，解放軍運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次進入我西南空域，空軍則是派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 (中時 ) #大陸 #共機 #運八 #國防部 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金酒大陸廣告遭批鬥 陳玉珍挺身捍衛全民資產 15:402020/10/31 政治 中國新視野－中國廣電加入5G大戰 改變電信業格局 04:102020/10/31 全球財經 大陸廣告惹議 金酒聲明：單純商業行為 11:192020/10/31 生活 台經院製造業景氣 三連升 04:102020/10/31 財經要聞 巴拿馬籍輪船喪動力困海上 海巡不畏巨浪接力救回 10:412020/10/31 社會 F-5型戰鬥機 3年內優先汰換 04:102020/10/31 政治要聞 入手iPhone 12 Pro 歐洲這國最強！工作4天就有了 09:472020/10/31 生活 熱門股－鴻碩 營運走揚買盤湧入 04:102020/10/31 證券．權證 資策會陳子昂：第三代半導體 兩岸有合作機會 04:102020/10/31 全球財經 飛官朱冠甍膠盔尋獲 獵雷艦搜機骸 04:102020/10/31 社會新聞 政治熱門新聞 韓國瑜榮民節6張「感人照」曝光 韓粉驚呼：誇張 - 政治 一句話創經濟奇蹟！高雄肉燥飯老闆：真的很懷念韓國瑜 - 政治 台海情勢緊張 前情報官員曝：兩岸開戰會出現2徵兆 - 政治 國民黨完蛋了？七海寓所隊長驚爆蔣經國「生前就發現問題」 - 政治 川普「終局之戰」？美大選最新民調 網驚嚇 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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