台東好米收冬祭昨日登場，打頭陣的「愛吃飯桶王比賽」，邀民眾一起比賽吃池上好米。（莊哲權攝）

客庄12大節慶之一的台東好米收冬祭今登場，打頭陣的「愛吃飯桶王比賽」，邀民眾一起吃池上好米，有人不顧形象，大口嗑飯，有人慢條斯理、細細品嘗，還有選手準備了各種下飯的小菜，做為祕密武器，奪冠的吳浩閔吃了1.17公斤的米飯，大約是5、6碗的飯量。

邁入第11個年頭的台東好米收冬祭，31日在台東市客家學堂揭開序幕，首場「愛吃飯桶王比賽」共有30名選手參加，參賽者各自帶著容易下飯的醬瓜、小菜、辣椒等配料做為意祕密武器，來自印度的選手自製了洛神咖哩及羊肉口味咖哩。

也有選手說，第1次吃米飯吃得那麼辛苦，讓他懷疑人生；1對余姓姐妹花去年也來參賽，姐姐去年贏妹妹，今年妹妹贏回來，她們說，平時就很愛吃米飯。另一外選手陳萱說，台東的米很好吃所以不需要配料。

經過激烈比賽，愛吃飯桶王冠軍由吳浩閔拿下，共吃了1.17公斤，相當於5、6碗的飯量

他笑說，就跟平日吃的量差不多；這次初賽選出10人將於11月7日總決賽。

(中時 )