嘉義林管處現場查獲未經申請之民眾。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣阿里山森林鐵路眠月支線，自然風景優美，吸引不少遊客，但因行經台灣一葉蘭自然保留區需依法申請核准進入，林務局嘉義林區管理處自9月起開始嚴格取締，針對違規進入的遊客，截至10月底已開出22張罰單，雖是初犯，但罰單最低也從3萬元起跳，最高可罰15萬元。

嘉義林管處表示，進入保留區路徑，沿路都有告示牌，在保留區與林班地的分界點，更設告示已進入保留區管制範圍，被罰的民眾雖申訴辯稱「不知有管制情事所以未申請」、「沒有注意到告示牌」、「不知道有保留區」、「是不小心誤入」等，但林管處宣導多時，且民眾無法提出不可避免之原因而進入之事實，行為確已違法，仍應依法裁罰。

不過，嘉義林管處也說，考量大多數的民眾都是初次違規，也都盡量從輕裁罰，自然保留區的劃設，是基於保護當地具保育自然價值之自然區域、地形、植物及礦物，而限制人為擾動。應以符合「學術研究調查」等目的並經過事先申請，獲許可方可進入，違者依規定進行裁罰。

「勿以身試法，跟自己荷包過不去！」，林管處再次籲請民眾遵守規定切勿以身試法，民眾申請進入自然保留區應在預計進入日期前5至60天，透過「林務局自然保護區域進入申請系統」線上申請。

(中時 )