美國大選，川普、拜登民調拉近，究竟鹿死誰手？回顧前幾年的大選，美國前總統歐巴馬非洲裔的身分，讓他得到非裔美國人認同，幾乎全部把票投給了歐巴馬；川普4年前當選美國總統，也是依靠老白藍的支持。資深媒體人黃創夏認為，2020美國大選誰贏？要看哪種新選民會出來。

黃創夏在臉書貼文表示，從不投票非裔美人使得歐巴馬當選，從來不投票老白藍使得川普當總統，這一回投票率預估衝破美國紀錄，是哪種新選民出來，誰會是受益者？

網友回應表示，「投票率提高，對於民調原本高的一方通常是選戰失敗的警鐘，因為危機催出另一方陣營的票。」、「高投票率總是危急的那一方獲勝。」、「可是今年台灣不是這樣~小英民調大幅領先，最後還大勝~」

也有人認為，「白人至上主義激化族群對立進而衝高投票率，一場沒有榮耀價值的選舉，無論誰當選都要面臨收拾殘局的痛楚。」、「今年會有很多年輕的非洲裔黑人、拉丁裔，都會出來支持川普總統，他會大勝，選票會席捲全美國，共和黨的選民們也會傾巢而出，大勝在望！」

(中時新聞網)