有鑒於中國大陸在國際社會的間諜活動日益頻繁，英國對外情報機構「軍情六處」(MI6)、國家安全機構「軍情五處」(MI5)與「政府通訊總部」(GCHQ)，將積極招聘中文專長人才，使其成為情報調查任務的核心成員。

目前網路上已有MI5、MI6與GCHQ的人才招募廣告。廣告寫到，MI5、MI6與GCHQ在不久的將來，將招聘精通中文的專家。工作地點在倫敦與切爾滕納姆，新近人員將利用自身語言專長，提供情報見解與分析，並積極指導工作計畫與推展調查。

英「標準晚報」30日報導，除人才招募外，各情報單位還嚐試「情報技巧」創新，以更細膩的「情報藝術」來保持領先對手。與此同時，也會與五眼聯盟、歐洲或其他夥伴一起展開緊密合作。

由於大陸間諜行動的威脅正不斷擴張，諜報人員的數量也迥非英國情報體系能相提並論，讓英國情報界英國各情報機構首長打算積極招募精通中文的人才。陸方間諜行動聚焦於竊取商業機密、智慧財產權，以及干擾他國政治等任務。

事實上，MI5處長麥卡勒姆(Ken McCallum)日前才要求下轄的國安人員，「採取更多行動」以反制陸諜報行動產生的威脅。其指出，MI5到英國政府在2020年代面臨到的最嚴峻挑戰，其中一項就是俄國、大陸、伊朗與其他行為者所帶來的挑戰。這類挑戰與傳統國家安全樣貌不同，複雜性與嚴重性卻與日俱增。更糟糕的是，這類挑戰出現在恐怖主義仍持續存在並造成威脅的時刻。

麥卡姆倫進一步舉例，如果某機構成功研發新冠病毒的疫苗，如何避免其成就為敵對勢力竊取，已成為首要任務。

無獨有偶，政府通訊總部主任佛萊明(Jeremy Fleming)近日也提到，做為英國的「情報對手」與「經貿夥伴」，英國在處理對陸的諜報問題時，呈現極為複雜的面貌。他警告，利用疫情在全球快速擴散，大陸瞄準各研究單位的研究成果，從而讓其有機會在相關領域中脫穎而出成為領頭羊。

(中時新聞網)