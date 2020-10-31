長榮大學女生命案這兩天成了馬來西亞多家華文媒體的頭版新聞，其中發行量最大的星洲日報今天的晚報報導了總統蔡英文向被害人家屬與馬來西亞道歉並承諾改善治安漏洞的最新消息。

本地有若干馬來文與英文媒體也刊載了鍾姓女生遇害的新聞，但篇幅不大，且沒有照片，華文報紙則多以頭版顯著報導，內容主要是根據台灣媒體的報導描述案情，並有被害人家屬的反應。

馬來西亞是東南亞華人人口比例最高的國家之一，每年都有數以百計的華人青年到台灣就學。（編輯：陳正杰）1091031

(中央社)