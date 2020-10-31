長榮大學女生命案 成馬來西亞華文媒體頭版新聞 20:102020/10/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮大學女生命案這兩天成了馬來西亞多家華文媒體的頭版新聞，其中發行量最大的星洲日報今天的晚報報導了總統蔡英文向被害人家屬與馬來西亞道歉並承諾改善治安漏洞的最新消息。 本地有若干馬來文與英文媒體也刊載了鍾姓女生遇害的新聞，但篇幅不大，且沒有照片，華文報紙則多以頭版顯著報導，內容主要是根據台灣媒體的報導描述案情，並有被害人家屬的反應。 馬來西亞是東南亞華人人口比例最高的國家之一，每年都有數以百計的華人青年到台灣就學。（編輯：陳正杰）1091031 (中央社) #西亞 #馬來 #媒體 #馬來西亞 #頭版 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃明志海選數百人挑演員 洗腦教學磨演技 19:012020/10/31 娛樂 計畫參加畢典變認屍！長榮女父慟：再也不會來台灣了 08:552020/10/31 社會 長榮馬籍女大生在台遭勒斃 馬來西亞網友怒了 16:492020/10/31 政治 長榮女大生在台遇害 蔡總統向家屬與馬國人民致歉： 徹底檢討 15:032020/10/31 政治 馬國女大生在台遇害 大馬留台總會敦促嚴懲兇手 16:072020/10/31 生活 長榮大學生遇害 總統表達關切 16:092020/10/31 社會 長榮女大生命案太殘忍 網：符合「綠色價值」不會判死刑 09:112020/10/31 政治 變態男姦殺女大生命案 鍾父：不會報復或索賠只求重刑 21:052020/10/31 社會 長榮女大生慘遭先姦後殺 爸爸痛斥：希望兇嫌接受嚴厲處刑 17:072020/10/31 社會 殘忍擄殺長榮女大生 鄰居聞訊驚訝：他外表很「古意」 08:422020/10/31 社會 社會熱門新聞 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 5歲女童天真回「有吃過香腸」 幼兒園師聽完臉垮了 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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