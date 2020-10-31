（加拿大航空台灣分公司總經理陳美至在旅展現場。圖／張佩芬）

儘管疫情對航空業打擊巨大，加拿大航空台灣分公司總經理陳美至指出，公司至今未拿政府任何補助款，公司決定完成收購旅遊及包機公司Transat AT，第四季將推出純商務艙航線，因為非常重視台灣市場，成為今年唯一參加台北國際旅展的航空公司，預計明年3月28日復飛台北。

加航去年年底就規畫收購曾經獲得SKYTRAX五星評比的Transat AT，當時加航提出的收購金額是7.2億加幣，因為新冠肺炎疫情，收購金額大幅降低為1.9億加幣，並已取得協議，由於這家公司主要經營加拿大與歐洲之間航空旅遊業務，有待取得Transat AT股東、加拿大和歐盟監管機構的批准，預計2021年初完成交易。

31日登場的「2020 ITF台北國際旅展」，加航是唯一設攤參展的航空公司，陳美至指出，疫情終究會過去，公司希望能與台灣民眾保持良好互動，讓大家了解加拿大航空為防疫所做的努力，包括彈性訂位、機場報到的免排隊虛擬叫號、貴賓室防疫措施、機上防疫包等，加強民眾對品牌認識。

加航9月3日起在多倫多以2.8萬個測試劑對入境旅客做抵達當日、第7天與第14天免費做3次檢測，結果不到1％旅客呈現陽性反應，其中第一次就檢測出的超過八成，其餘都在第二次測出，亞伯達省11月也將採行類似實驗，希望提供政府思考以更科學方式放寬邊境管制。

加航是在今年3月29日起暫時停飛台北，復飛計畫從6月延至10月，7月間宣布再延至明年3月28日，預計每周提供溫哥華往返台北五個航班。

另加航今年冬季將開始以全商務客艙的客機開多條冬季熱門航線，以4架空中巴士A319 Jetz飛機飛行，機上僅配置58個商務艙座位，適合聖誕假期家庭旅遊，設有四人對坐，中間有一張桌子的歡聚空間。

全商務艙航班10月21日已開放預訂，接受12月12日至1月6日的聖誕節假期出行，這些豪華航班，包括從多倫多出發，直飛佛羅里達州勞德岱堡、西棕櫚灘、邁爾斯堡、巴巴多斯、坎昆、基隆拿與溫哥華。從溫哥華出發的航班，直飛鳳凰城、棕櫚泉和巴亞爾塔港；以及從滿地可出發，直飛勞德岱堡和巴巴多斯的航班。

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