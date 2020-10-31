台中市109年度德林宮第9屆「得福畫福德」寫生比賽，今天舉行頒獎典禮。（沙鹿福林宮提供／陳世宗台中傳真）

教育局副局長葉俊傑、副議長顏莉敏、督學李昭嫻等，一起出席頒獎典禮。（沙鹿福林宮提供／陳世宗台中傳真）

土地公是典型台灣民間信仰的在地守護神，與民眾生活最貼近，許多土地公廟也同時供奉著土地婆，代表「執子之手，與子偕老」共同守護這片土地的堅定之情。台中市109年度德林宮第9屆「得福畫福德」寫生比賽，31日舉行頒獎典禮，共吸引全市800餘名學生共同參加，傳承台灣社會敬老尊賢的倫理價值。

德林宮主委王世雄說，隨著台灣社會人口逐步邁向高齡化，對於長者的照護，政府單位分別提出長照計畫、樂齡計畫、訂定祖父母節等多面向政策來促進長者於健康、樂學、心理等之健全發展。該宮舉辦「得福畫福德」寫生比賽已進入第九屆，今年特別擇定以德林宮土地公為主角，結合本市教育政策-樂齡學習計畫為繪畫主題，提倡敬老、親老價值觀念，並促進世代融合，營造老幼共學氛圍。

王世雄表示，今年上半年因為防疫關係，取消了宮內許多活動，經過共同開會決議將節省下的經費投注於社會公益，包括端午節捐贈愛心粽、捐助弱勢學童獎助學金、辦理揮毫贈春聯、全國書法比賽及捐血活動等，同時也挹注於本次以敬老為主題的寫生比賽。一方面藉由推展社區藝文教育，感念福德正神守護鄉土社區民眾福祉之恩德，另一方面也喚醒大家重視親情教育，特別是對於阿公阿嬤們的關懷照顧。

王世雄說，老人是台灣社會的寶，都曾經為這塊土地上共同奉獻付出，每一位長者也都像家庭中的土地公、土地婆，從年輕開始就悉心照護每個家庭的大小事。最近有部連續劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」，在詼諧有趣的劇情中卻也點出現代家庭新舊世代間價值觀差異、婆媳相處、父母親照養的種種問題，我們每一個人未來也都會成為所謂的「長者」，所以更應該在此時弘揚敬老、尊老的觀念。

‘王世雄指出，本屆寫生比賽特別爭取與台中市政府合辦，獲獎學生將可獲得市府頒發之獎狀與獎金、獎品。各年段主題分別為：幼兒園組-土地公婆樂閱讀，低年級組-土地公婆樂運動；中年級組-土地公婆樂音樂；高年級組-土地公婆樂藝術;國中組-土地公婆樂生活,可以說相當生活化，共吸引全市800餘名學生共同參加。

今日頒獎典禮邀請梧棲中正國小-元氣太鼓隊、沙鹿國中合唱團、鹿寮社區媽媽教室合唱團、沙鹿高工童軍社等團體共襄盛舉，成為另一種藝文展演舞台。蒞臨貴賓包括有立委高虹安、前立委顏寬恆、教育局副局長葉俊傑、副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、市議員王立任、市議員楊典忠、沙鹿區長廖財崇、台中電廠廠長朱記民、督學李昭嫻及各校校長等人。

(中時 )