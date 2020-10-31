新北市副市長吳明機出席「2020新店溪遊記–碧潭市集」開幕。（新店區公所提供）

「2020新店溪遊記–碧潭市集」今（31）日在碧潭東岸廣場熱鬧展開，新北市副市長吳明機到場，肯定新店區公所結合社會設計及創意元素展現出的多元在地特色，而且活動成果都是民眾自發性參與社會議題的創意展現，不論是公民參與、社區營造的模式，或是五感體驗的呈現方式，都是非常值得其他主辦活動機關來參考與學習。

新店區長朱思戎表示，「新店溪遊記」一直以來運用在地豐富素材，融合人文藝術推廣，成功凝聚地方力量，歷年來累積豐碩的成果，很感謝所有參與新店溪遊記活動的好朋友。其中在地歌手陳怡霖創作新店溪遊記之歌，讓大家用樂曲認識新店，新店文史館志工老師游寶彩，用導覽解說讓大家看到新店風土人情。

朱思戎說，參與創意市集攤友們集思廣益，透過改變包裝方式、自備環保餐具等方式，減少不必要的垃圾，讓新店溪遊記朝環保市集的目標更進一步，新店區公所將藉由新店溪遊記發掘、展現出更多新店的魅力與美好價值，並持續打造新店溪遊記成為一展現新店獨特價值的在地品牌。

新店區公所表示，新店溪遊記邁入第6年，規畫的主軸回歸到6年前舉辦的初衷，落實「公民參與」，從 7 月開始，分別辦理 3 場的「新店歷險去」、4 場的「讀『新』術」、5 堂「新店 Youtuber 影像製作營」以及 「安坑 Podcast」等，經由導覽走讀、行動講座及系列工作坊，挖掘更多在地故事。

(中時 )