何猷君在節目上稱大學時就想追奚夢瑤。（圖／翻攝自秒拍）

25歲賭王何鴻燊四房之子何猷君是人生勝利組，人長得帥又讀麻省理工學院，去年他閃娶大他6歲超模奚夢瑤，兩人最近攜手上真人秀《幸福三重奏3》，何猷君透露，大學時看到奚夢瑤在螢幕上的表現，「我大學的時候就說我要娶她」，深情款款的告白，卻被網友虧過去跟BY2妹妹Yumi、富家千金Kimmy、「少女標本」成員袁紫僑的緋聞都被「遺忘」。

何猷君過去最轟動的是和BY2妹妹Yumi的一段情，女方為了他飛到美國陪讀書，還有八卦媒體拍到貴為賭王兒子的何猷君為了幫Yumi拍照，不惜半蹲，但兩人2015年就黯然宣告分手，何猷君後來戀上新加坡百億千金Kimmy，然兩人交往1年就分手，Kimmy隨即結婚當媽。

何猷君2016年萬聖節又高調宣示戀上女團「少女標本」成員袁紫僑（Coco），兩人扮成《自殺突擊隊》的小丑、小丑女，袁紫僑在Instagram叫何猷君「我的狗」，但何猷君不介意，澄清是個很甜蜜的暱稱，解釋：「全世界都知道我屬狗」。

去年何猷君向奚夢瑤在商場求婚成功，何猷君接著在網上打臉他與Yumi有孩子傳聞，要網友帶孩子來做DNA鑑定，若確認是他的孩子，便會付一億答謝網友。BY2也透過官方微博強調：「人生起伏之中只有我們彼此冷暖自知，不論事業是否順遂，我們期望作為藝人擁有基本的人格和尊重，還請各位媒體勿造謠傳謠，也不要再將過氣的假新聞再次炒作博取眼球。」

(中時新聞網)