郭杰瑞在紐約街頭就川普稱大選可能出現作弊行為進行街訪。(圖/翻攝Jerry Kowal 我是郭杰瑞YouTube)

美國大選倒數計時，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登鹿死誰手仍未知，而日前川普曾表示，他唯一可能選輸的理由，就是民主黨作弊，引起輿論譁然。對此，住在美國紐約的YouTuber郭杰瑞在投票站外對前往投票的路人進行街訪，並指出，要在選舉中大規模作弊其實很困難。

郭杰瑞日前在紐約一處投票所外，對前來投票的路人進行街訪，對於川普聲稱投票過程中可能存在作弊的情況，有不少人都覺得存在這個可能性，一名大叔表示，「我經常覺得有作弊的可能」；一位老太太則認為，「他會作弊，看看上一次選舉發生了什麼？」

但也有些人認為不會有作弊的問題，一名黑人大哥表示，「我不覺得，我覺得誰贏了就誰贏了」；而另外一個白人小哥也說，「我覺得在投票站應該沒有系統性作弊」。

郭杰瑞指出，在美國投票很麻煩有瞭個原因：「第一，因為很多美國人不相信網站和APP，胎們覺得不安全，所以去投票站投票；第二 美國大選制度還有一些漏洞，比如郵寄選票可能被扔掉或換掉」。

郭杰瑞認為，無論是民主黨，還是共和黨，要大規模作弊都很難。如果投票結果，兩人差距很大，那很難說有人作弊；但如果只差一點點 那他們都可以說另一個人作弊，這樣的話就要重新計票和打官司，「所以如果只差一點點，11月3日可能沒結果，這就是美國大選的情況」。

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(中時新聞網)