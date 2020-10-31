土城平和社區志工演出性平行動劇，強調家務要分工。（新北市社會局提供）

新北市政府社會局、社區培力育成中心和土城區平和社區發展協會聯合舉辦社區福利嘉年華會，今（31日）在土城綜合體育場盛大舉辦，包含兒少福利、性平宣導、新住民家庭關懷、高照顧負荷、受刑人家屬服務、社區小產業等，幾乎熔社會福利於一爐，也是社區福利化的具體展現。

阿輝原來在土城開設一家自助餐，但上半年受疫情影響，生意一落千丈，面臨失業和小孩幾乎輟學的問題，幸好在土城社福中心社工的協助下，及時申請弱勢兒少補助，每月有3000元補助，還有因疫情影響的擴大急難紓困等，而暫度難關，現在阿輝找到一家豆漿店工作，太太也在火鍋店打工。

阿輝的孩子小鈞目前就讀小學3年級，受父親影響，從小喜歡做菜，在社工的邀請下，參加這次活動「KM行動餐車」的體驗，在職學青年中心同仁的引導下，父子兩人開心的製作墨西哥肉捲。

平和社區發展協會理事長林錦松表示，在辦理老人共餐、社區小產業花生糖和油飯的義賣中，常會邀請在地國小及社福團體服務的孩子們與長輩一起同樂，從中體認家庭是兒少安全的港灣，因此今年在社區特別推動弱勢兒少服務。

社會局主任祕書吳淑芳、土城區長陳國欽、市議員林金結和多位里長均參加嘉年華會。吳淑芳表示，台灣社會邁入高齡少子化，社區運用現有能力及資源投入高齡服務，近年更擴大服務能量，延伸至弱勢兒少、性平宣導、家暴預防等，讓福利化在社區中展現。

社區培力育成中心計畫主持人黃珮玲表示，這次活動嘗試將社區的福利網絡串聯，結合行動餐車、早療車、玩具車、華山基金會、社福中心、新住民關懷協會、中華民國紅心字會「心納家庭」、以及鄰近雲溪、延吉社區發展協會等，共同投入多元福利宣導和倡議，實踐大學社會工作學系的「GO R志工隊」也全力協助，展現社區福利化豐富多元、活力充沛的能量。

(中時 )