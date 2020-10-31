中科管理局長許茂新，期望藉由新創嶄新的創意；為產業注入新能量，促進產業升級，進一步帶動台灣經濟成長發展。（中科提供／陳世宗台中傳真）

科技部中科管理局為積極培育新世代產業新創團隊，今年度第2次舉辦智慧創新創業競賽，活動吸引全台46組新創團隊報名，17組通過初審之新創團隊晉級，於10月31日在中科智慧機器人自造基地角逐決賽優勝隊伍。

中科管理局長許茂新指出，新創事業往往面臨「創意無限、資源有限」的困境，協助新創事業將創意商品化及市場化，並獲得專業投資人的青睞，是中科舉辦創新創業競賽的初衷。中科管理局以實際行動表達對新創團隊的支持，透過競賽平台及專業評審講評，不僅有助新創事業精進自身的技術及產品，提高曝光度，爭取被投資的機會；期望藉由新創嶄新的創意，為產業注入新能量，促進產業升級，進一步帶動台灣經濟成長發展。

中科管理局說，本次活動為擴大鼓勵企業內部創新，競賽不限於學生團隊，參賽資格更進一步開放創立初期、具備發展潛力之公司也可以參賽；活動除繳交競賽所需簡報外，參賽者只要提出產品原型（prototype）或是技術影片佐證技術含量及市場接受度，就可獲得額外加分。

決賽邀請中台灣企業主、高階經理人及投資人擔任評審，在歷經各團隊活潑生動的創意成果發表、評審熱烈討論與講評後，最終由研發智慧植物照明產品，技術應用於植物照明，可辨識作物生長，監控植物健康，自動控制照明來降低電費並提高作物品質與產量的明谷農業生技公司奪魁，抱回獎金10萬元。

中科管理局強調，為扶植優秀潛力新創團隊，建構中台灣創新創業生態系，決賽評選出之優勝隊伍，後續將由中科智慧機器人自造基地加速器透過系列輔導機制進一步孵化並與產業深化鏈結，有效銜接新創與業界「關鍵一哩路」。

(中時 )