「髮神」吳依霖過去曾合作林青霞、張惠妹、藍心湄等，宣布封刀已兩年的她，近期推出Youtube頻道「髮神在路邊」，快閃台北百貨公司週邊，隨機幫路人剪髮，影片上架後，讓不少網友直呼超幸運：「已羨慕！現賺一萬，又可以找到適合自己的髮型，再短我都願意」，甚至敲碗希望老師環台走透透。

吳依霖是天王天后御用髮型師，也是台灣首位獲得法國LOREAL COLOUR TROPHY冠軍的設計師，近年常在《女人我最大》節目分享專業技術，以及保養頭髮撇步，最令人稱道的就是「髮神現場剪髮秀」，在短短幾分鐘內俐落動刀，便可讓人年輕好幾歲。

「髮神在路邊」目前已推出3集，也累積破百萬流量，近期逢萬聖節，加碼推出「狂人特別企劃」，過去沒有變裝過的吳依霖，這次特地化身「黑魔女」，更聘請專業髮妝團隊協力打造，為了完美詮釋角色的「顴骨」，花了長達7小時時間，頭上的角在變裝中途還不小心撞歪。她說變裝很好玩，但奉勸想嘗試的人「記得帶軟墊，不然會坐到腰酸背痛」，不過長時間精心裝扮，短短10分鐘後就拆除完畢，果真名副其實「狂人」。

「髮神」吳依霖因應萬聖節，花7小時變裝成「黑魔女」。（喜鵲娛樂提供）

「髮神」吳依霖因應萬聖節變裝黑魔女。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )