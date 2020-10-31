台灣希望創新團隊的無人機，在夜空中排列出「民雄航太園區」。（台灣希望創新團隊提供）

台灣希望創新團隊的無人機，在夜空中排列出「嘉義縣徽」。（台灣希望創新團隊提供）

縣長翁章梁（中）、立委陳明文（右一）、蔡易餘（左二）等人皆至現場欣賞無人機演出。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府31日晚上在府前廣場推出無人機群飛燈光秀，台灣希望創新團隊的無人機，在夜空中排列出「嘉義縣徽」、「台灣島」、「勇鷹教練機」等圖樣，精彩的演出讓上千名民眾在現場驚呼連連，直呼超精彩。

包括中科院及全台無人機頂尖菁英今天在縣府舉行無人機創新應用與技術論壇，為嘉義縣邁向無人機產業重鎮開啟新頁。台灣希望創新、雷虎科技等多家國內尖端無人機公司下午在府前廣場舉行地面靜態展示與飛行，晚間6點半由台灣希望創新團隊推出15分鐘精彩的無人機群飛燈光秀。

縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘和台灣希望創新執行長李志清等人倒數聲中，無人機劃破夜空，從北側空地緩緩升空，在空中排列出「嘉義縣徽」、「TAIWAN UAV PARK」、「民雄航太園區」等字樣，地面一陣驚呼，手機拍個不停。

今天上午翁章梁與中科院長張忠誠和8家無人機產業簽署合作意向書；翁章梁會中表示，這對嘉義縣來說，是跨時代的大事，配合中科院設在民雄的航太園區，縣府將積極準備、協助與配合，無人機產業在嘉義生根，發光發熱。

(中時 )