史上最性感007 史恩康納萊逝世享壽90歲。(達志影像)

曾被封為史上最性感男人、還獲英國女王親自封爵的好萊塢男星史恩康納萊（Sean Connery），今(31日)驚傳逝世，享耆壽90歲。據外媒報導，史恩康納萊於昨晚睡夢中離世，並未提及死因。

史恩康納萊早年因007角色走紅全球，雖因此角色讓他名利雙收，但後來給人的印象總難擺脫風流情報員的刻板印象，1983年他回鍋主演《巡弋飛彈》，後來卻發生版權爭議，令史恩康納萊從此拒絕演出007，還息影兩年，更公開批評：「我實在恨死那個該死的龐德，恨不得殺死他！」

幸好，史恩康納萊後來接演《玫瑰的名字》，不僅成功擺脫花花公子與動作明星形象，還拿下奪下英國影藝學院影帝獎座，演技受到肯定與注意，後來他再以1987年的《鐵面無私》榮獲奧斯卡最佳男配角獎，成為歷屆龐德卸任後，人氣不降反升的特例。

1930年史恩康納萊生在蘇格蘭的工人家庭，還有一位弟弟尼爾康納萊，因從小家境窮困，13歲起史恩康納萊就到處打工工作，當過貨車司機、保鑣、救生員、甚至是棺木磨光工人，後來他曾進皇家海軍服役，但因胃潰瘍被迫退伍，1961年他被相中演出007，後來一舉成名。

政治立場方面，史恩康納萊早年便透露自己是支持蘇格蘭獨立的中左翼蘇格蘭國民黨成員，12年前他接受外媒專訪時，強調看好蘇格蘭早晚會成為獨立國家。感情方面，史恩康納萊一生有兩段婚姻，1962年娶了黛安奇倫托（Diane Cilento），但11年後離婚，1975年再婚娶了米什萊恩羅克布呂納，在1965、1987年兩次專訪中，他曾表示「打女人是她們罪有應得」，還稱此舉是為了讓女人不要太超過，當時引起一片嘩然。

(中時新聞網)