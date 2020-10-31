緬甸光明點燈節今在中和華新街舉行，新北市長侯友宜出席為台灣祈福。（中和區公所提供）

新北市緬甸光明點燈節今（31日)在中和華新街舉行，希望透過點燈節的活動，在漫長的防疫生活中提供心靈的溫暖與支持。新北市長侯友宜、中和區長賴俊達、僑委會副處長莊雅淑、華僑協會總會、緬甸歸僑協會、緬甸經濟文化交流協會代表及民代共同帶領現場民眾點亮祈福天燈，祈願來年平安健康、點亮光明未來。

晚間6時許，千盞燈火在倒數聲中點亮華新街，侯友宜表示，新北市一直致力在多元文化的深耕，不管是新住民還是移工，都能在這座城市找到家的感覺。緬甸移民回國定居的華僑在全台共有10萬餘人口，新北市就有8萬多人，其中超過半數在中和生根。藉由點燈祈福活動，為市民點亮光明未來，成為艱困時刻中最光明、溫柔的力量。

賴俊達表示，公所對華新街的人文歷史特色非常重視，除了推廣區域特色文化觀光，更透過點燈節的舉辦讓東南亞重要的文化節慶在中和重現，營造多元文化的健康城市。

活動有在地竹林中學活力熱舞及緬甸銀髮俱樂部長輩逗趣可愛的特色表演，為華新街帶來跨世代的文化交流；現場還有闖關遊戲、文化體驗、絕美燈海「幸福光明大道」，氣氛熱鬧歡樂。

(中時 )