近日傳出大陸抽砂船越界至馬祖近海水域盜砂，日前在馬祖海域更變本加厲，「數量多到幾近圍島」，海巡署艦隊出動至馬祖強勢執法。對此，國民黨立委馬文君在臉書寫下，「我認為這絕不能等閒視之，因為這幾乎就是共軍『萬艦齊發』戰術的預演！國軍歷年兵推，也曾經就『萬艦齊發』戰術進行攻防演練，但結論常是『無解』」。

馬文君29日在臉書寫下，「我認為這絕不能等閒視之，因為這幾乎就是共軍『萬艦齊發』戰術的預演！國軍歷年兵推，也曾經就此戰術進行攻防演練，但結論常是『無解』，一方面受限於『民用』，不能任意開火，再來因為數量太多，防不勝防。」

馬文君直言，甚至「萬艦齊發」戰術還有多元應用，例如在公海聲稱機件故障，阻擋通往台灣的國際航道，不動用軍事力量，就達成實質「另類」封鎖，一旦成真，台灣糧食、能源都有危機！

馬文君指出，29日國防外交委員會質詢，就對此質詢了國安局長邱國正，對方畢竟是知兵之人，也對共軍的鐵殼船戰術表達憂心。因此馬文君認為，除了國防部需要因應近日馬祖事件，分析研究，做好「反包圍」戰術準備，國安局也必須提高警覺，若是類似衝突發生在公海，我方除了「呼籲國際社會干預」，還能不能更強力的反制！

(中時新聞網)