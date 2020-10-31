《黑喵知情》將於11月1日播出結局，動保立委「沈清楷（尹昭德飾）」為了拚連任不擇手段，收受賄賂、威脅主席、栽贓虐貓罪名給羅鈞（施名帥飾）、威脅主席，甚至開車輾過路上的小狗逃逸，愛護動物的親民形象徹底黑化，妻子雅雲（蔡燦得飾）決心離婚，帶著與女兒蕙芳（姚愛寗飾）離家。失魂落魄的沈清楷，決定把進行非法交易的證據交給助理小林（程予希飾），把一切公諸於世。

尹昭德自認對事情的尺度，是錯的事情就不會去做。劇中面臨離婚，蔡燦得認為，相處的「品質」比「時間長短」更重要，如果相處的時間裡，大家不快樂的成份居多，「不要為了世俗的眼光而硬要在一起，如果分開生活，可以讓彼此相處的時候，更能享受在一起的時光，我覺得也沒有什麼不好。」

蔡燦得認為，「雅雲」從小被捧在手掌心的大小姐，無法接受自己得不到，她坦言和「雅雲」心態完全相反，演出時會想對她翻白眼。不過她回想青春期時，也曾有這種個性，「覺得自己可以為對方默默付出，但其實根本不是，心裡想的還是對方可以回報，所以很會用裝可憐，或是發脾氣來情緒勒索。」

一家三口最後面臨家人分開的命運，但私下的三人在拍攝現場相處愉快，因為三人都吃素，常常一起吃飯，宛如真正的家人。尹昭德笑說：「我跟蔡燦得很早就認識，她甚至比我還早出道，我小時候就是看蔡燦得的戲長大的，這樣說會不會被打？」姚愛寗也真的像他們的女兒一樣，尹昭德還爆料姚愛寗一秒入睡的功夫，「常常轉頭看到她睡覺，覺得非常佩服，但開拍的時候馬上就進入角色，演技非常自然」。《黑喵知情》11/1晚間9點LINE TV VIP會員可搶先收看、民視無線台晚間10點電視首播。

《黑喵知情》尹昭德飾演動保立委沈清楷。（LINE TV提供）

《黑喵知情》蔡燦得向尹昭德說「做人要有底線」。（LINE TV提供）

《黑喵知情》蔡燦得決心離婚與女兒一起離家。（LINE TV提供）

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